На автовокзале в Нижнекамске загорелся междугородний автобус

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Ранним утром на автовокзале в Нижнекамске загорелся пассажирский автобус, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарных вызвала диспетчер ПАТП. Она сообщила, что возгорание произошло в моторном отсеке «НЕФАЗа», который должен был из Нижнекамска ехать в Камские Поляны. На место выехали ПСЧ № 62 и 63.

Однако еще до приезда первых пожарных расчетов, водитель справился с огнем сам. Никто из пассажиров не пострадал.

По предварительной версии, причиной стала неисправность систем, узлов и механизмов автобуса.