Один из боев за Сталинград воспроизвели в Казани

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Один из локальных боев Сталинградской битвы сегодня воспроизвели во дворе Национального музея Татарстана. Реконструкторы из нескольких регионов съехались в Казань, чтобы напомнить зрителям о том, как ковалась Победа.

«Участники – члены военно-исторических клубов Татарстана и ближайших регионов Поволжья: Ульяновска, Ижевска, Кирова, Самары», – рассказал один из организаторов реконструкции под названием «Если враг не сдается…», руководитель казанского военно-исторического клуба «Витязь» Владислав Хабаров.

С полудня во дворе Нацмузея нет-нет да вспыхивала «перестрелки». Рокотал немецкий MG, ему вторили «Максим» и пара пулеметов Дегтярева, деловито гавкали винтовки Мосина, СКС и АВТ, им огрызались ППШ и германские MP. Репетиция сражения шла полным ходом, немного отвлекая участников ряда других мероприятий, приуроченных к годовщине одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Сегодня в стенах хранилища истории собрались десятки юнармейцев. В Татарстане структура всероссийского патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» была сформирована одной из первых в стране – в 2016-году. Сегодня отряды есть почти в каждой школе, а общее число юнармейцев приближается к 17 тысячам (по всей России всего 170 тысяч – прим. Т-и).

Татарстанские юнармейцы не только самые многочисленные в стране, но и наиболее активные. Потому именно в республике впервые состоялось вручение новых наград структуры – знаков отличия «Юнармии» тем, кто особенно проявил себя в минувшем году. Нагрудные знаки и ценные подарки получили несколько десятков парней, девушек и их наставников.

Затем состоялось подписание соглашения между региональной структурой «Юнармии» и Национальным музеем. Стороны документально закрепили договоренность о взаимодействии в развитии военно-патриотического воспитания детей и подростков.

С Нацмузеем движение сотрудничает с первых дней своего создания. Вот и сегодня кроме официальной части собравшихся ожидали видеопрезентация «Земляки в битве за Сталинград», показ личных вещей участников Сталинградской битвы генерал-лейтенанта Гани Сафиуллина и Аделя Кутуя, а также лекция-показ о том, что носили и чем сражались участники Второй мировой войны.

Как это происходило «вживую», все желающие смогли увидеть ровно в 14.00, когда всех пригласили во внутренний двор, на время превратившийся в поле боя. Блиндажи и окопы, руины зданий, ДОТы и ДЗОТы, техника тех времен и множество вооруженных людей в военной форме – реалистичность происходящего заставила собравшихся притихнуть.

«Разыгрывается один из локальных боев, который произошел четвертого февраля. Вообще это такой фантастический бой. Его, возможно, и не было. Но он вполне мог бы быть», – пояснил Хабаров.

Гитлеровцы, пытающиеся вывезти из разрушенного города награбленные ценности; дезертиры; красноармейцы, среди которых были даже дети – все завертелось в грохоте перестрелки и взрывов. Поле боя, успех в котором переходил от одной стороны к другой. Падающие бойцы и медсестры, пытающиеся вынести их из-под огня… Все было даже слишком реалистично.

Когда солдаты Вермахта наконец подняли руки, это вызвало шквал эмоций у всех зрителей. Оказалось, что герой-сапер, ценой жизни подорвавший немецкий ДОТ, – гость из Чехии Родан Капуциан.

«Участие в этом мероприятии – одна из главных целей моего приезда в Россию. Хотелось встретиться с ребятами-реконструкторами из военно-исторического клуба и принять участие в сражении», – рассказал он на хорошем русском языке. По его словам, форму красноармейца на время баталии ему выделил Владислав Хабаров.

Родан признался, что и сам является реконструктором, но по другой эпохе – Первой мировой войны. Ездит и изучает, где сражались его земляки. «Белочехов не было, нет и не будет. Были свои интересы и союзники. Чехословацкий корпус не сражался ни за белых, ни за красных. Он шел за своими идеалами», – уверен он.

Все участники реконструкции, вне зависимости от того, в какую форму были одеты, почтили героев обороны Сталинграда дружным оружейным залпом, а затем преклонили колено в память о погибших во время войны. Ну а после им пришлось пережить настоящую атаку от многочисленных желающих с ними сфотографироваться.

«Мы готовы проводить такие реконструкции часто. Побед в истории России на всех этапах существования страны – множество. Но у нас нет места, где это можно делать. Во многих городах и регионах реконструкции стали одним из туристических магнитов. Мы же чаще ездим к соседям, чем выступаем здесь», – поделились позже участники действа.

Рядом с Казанью достаточно мест, чтобы выделить небольшой участок под ожившую историю, считают они. Это могло бы стать дополнительным стимулом посетить Татарстан для жителей других регионов России и гостей из-за рубежа.



