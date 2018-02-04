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В Набережных Челнах маленький пассажир иномарки госпитализирован после столкновения с грузовиком

4 февраля 2018, 17:55 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах маленький пассажир иномарки госпитализирован после столкновения с грузовиком Ребенка вместе с мамой госпитализировали в БСМП.

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Грузовик и легковушка столкнулись в Набережных Челнах, в результате аварии пострадал ребенок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в половине двенадцатого очевидцы сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 о том, что возле дома №142 на Казанском проспекте «Тойота Королла» врезалась в грузовик «Мерседес» с полуприцепом.

На место выехали пожарные ПСЧ №55, сотрудники ГИБДД и медики.

Как выяснилось, в аварии пострадал ребенок, который ехал в иномарке. Его вместе с мамой госпитализировали в БСМП.

 


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