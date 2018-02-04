Для казанских школьников проведут серию кейсов о тяжелой жизни пенсионеров и бездомных

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). С 5 по 16 февраля участники республиканского проекта «Кадровый резерв» проведут в Казани серию мероприятий для школьников «Сделай шаг вперед», сообщает пресс-служба организации.

Мероприятия пройдут в формате решения кейсов. Школьникам предложат вжиться в роль иммигранта, инвалида, пенсионера или бездомного. Ролевая игра позволит детям оценить, как принадлежность к определенным социальным группам влияет на финансовое положение, отношение общества и профессиональные перспективы.

Один из этапов игры – дискуссия, где школьники смогут предложить свои варианты решения проблем и борьбы со стереотипами.



Мероприятия пройдут в казанских школах № 39, № 12, № 94, № 179, в лицее имени Н.И. Лобачевского, лицее-интернате № 7, гимназии № 102 и других.