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Общество

Для казанских школьников проведут серию кейсов о тяжелой жизни пенсионеров и бездомных

4 февраля 2018, 18:07

Один из этапов игры – дискуссия, где школьники смогут предложить свои варианты решения проблем и борьбы со стереотипами.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). С 5 по 16 февраля участники республиканского проекта «Кадровый резерв» проведут в Казани серию мероприятий для школьников «Сделай шаг вперед», сообщает пресс-служба организации.

Мероприятия пройдут в формате решения кейсов. Школьникам предложат вжиться в роль иммигранта, инвалида, пенсионера или бездомного. Ролевая игра позволит детям оценить, как принадлежность к определенным социальным группам влияет на финансовое положение, отношение общества и профессиональные перспективы.

Один из этапов игры – дискуссия, где школьники смогут предложить свои варианты решения проблем и борьбы со стереотипами.

Мероприятия пройдут в казанских школах № 39, № 12, № 94, № 179, в лицее имени Н.И. Лобачевского, лицее-интернате № 7, гимназии № 102 и других.


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