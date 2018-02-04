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Глава Заинского района рассказал студентам о перспективах работы на малой родине

4 февраля 2018, 23:30

С заинскими выпускниками, ныне учащимися различных вузов, встретился глава района Разиф Каримов.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Во Дворце культуры «Энергетик» Заинска прошла встреча главы Заинского района Разифа Каримова со студентами вузов, сообщает «Заинск-информ».

Разиф Каримов рассказал будущим работникам о социально-экономическом развитии города и о том, как изменился Заинск за последний год. Также Каримов уточнил, какие перспективы по трудоустройству ждут ребят, которые решат вернуться на свою малую родину.

Участники мероприятия обсудили развитие экономики и социальной сферы, кадровую политику, меры поддержки молодых специалистов.

Далее гости обсуждения посмотрели концертную программу с участием брейк-данс-команды «Регион 16» из Набережных Челнов, а также приняли участие в розыгрыше призов.

 


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