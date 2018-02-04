Глава Заинского района рассказал студентам о перспективах работы на малой родине

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Во Дворце культуры «Энергетик» Заинска прошла встреча главы Заинского района Разифа Каримова со студентами вузов, сообщает «Заинск-информ».
Разиф Каримов рассказал будущим работникам о социально-экономическом развитии города и о том, как изменился Заинск за последний год. Также Каримов уточнил, какие перспективы по трудоустройству ждут ребят, которые решат вернуться на свою малую родину.
Участники мероприятия обсудили развитие экономики и социальной сферы, кадровую политику, меры поддержки молодых специалистов.
Далее гости обсуждения посмотрели концертную программу с участием брейк-данс-команды «Регион 16» из Набережных Челнов, а также приняли участие в розыгрыше призов.