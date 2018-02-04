Сторонники Саакашвили призвали Порошенко к публичной отставке на Майдане

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Сторонники бывшего Президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили призвали украинского лидера Петра Порошенко прийти на следующее народное вече в Киеве и публично объявить о своей отставке. Призыв прозвучал сегодня на митинге за импичмент Порошенко, который проводят сторонники Саакашвили в столице Украины, сообщает РИА Новости.

Следующий митинг, на который пригласили действующего Президента, планируется провести 18 февраля. Там же Михаил Саакашвили намерен представить альтернативное Правительство Украины и десять потенциальных кандидатов на пост Президента.

Собрание начнется в полдень (13.00 по московскому времени). Аналогичные акции также пройдут в других городах Украины.