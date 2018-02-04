Участники «Кадрового резерва» проведут серию мероприятий «#всездесь»

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). С 5 по 16 февраля участники IX сезона республиканского проекта «Кадровый резерв» проведут серию мероприятий «#всездесь», сообщает пресс-служба организации.



Суть проекта «#всездесь» заключается в том, чтобы школьники в формате игры поняли, что профессиональная работа на благо общества – это наглядное проявление ответственности и патриотизма.

В процессе игры школьники познакомятся с «Атласом новых профессий», который разработали Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления «Сколково». «Атлас новых профессий» — это список профессий, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие 15 – 20 лет. Среди них – сити-фермер, специалист по киберпротезированию, стартап-мама и кибердворник.

В результате дети узнают, что за специалисты будут востребованы в России и мире и в каких вузах России этому обучаться.

Мероприятие пройдет на русском, татарском и английском языках в школах № 39, № 12, № 94, №179, в лицее имени Н.И. Лобачевскогои, лицее-интернате № 7 других.