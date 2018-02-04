Юнармейцы Заинска сразились в квесте «Сталинградская битва»

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В заинском парке имени Р. Ш. Фардиева в рамках акции «#Россиявмоемсердце» прошел квест «Сталинградская битва», участие в котором приняли сборные юнармейских отрядов, сообщает «Заинск-информ».
Командам предстояло пройти восемь этапов, в заданиях были скрыты различные исторические данные. Участникам предстояло пройти минное поле в полной солдатской экипировке: шлемах и плащ-палатках, поработать с картами, разгадать шифровки, определить звание военного по погонам и многое другое. На каждое задание отводилось пять минут.
Победителем квеста по мотивам Сталинградской битвы стала команда военно-патриотического клуба «Застава». Второе место заняли команды из школы № 2 и татарской гимназии, «бронза» досталась сборной школы № 4. Победители и призеры соревнований получили сертификаты в пиццерию.