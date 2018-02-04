Глава МОК заявил о необходимости реформы CAS из-за решения по российским спортсменам

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Международный спортивный суд (CAS) нуждается в реформации, поскольку его решения не удовлетворяют Международный олимпийский комитет. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пхенчхане, где в эти дни проходит заседание исполнительного комитета.

«МОК полностью не удовлетворен решением CAS (по оправданию 28 ранее дисквалифицированных спортсменов РФ – прим. Т-и). Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления», – приводит слова Баха «Газета.Ru».

Функционер также отметил, что решение по российским атлетам принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, МОК не удовлетворен тем, что мотивировочную часть решения CAS обещал передать лишь к концу февраля. «Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает», – подчеркнул он.

По его словам, это решение CAS может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом. Президент МОК уточнил, что призыв реформировать CAS не повлияет на уже принятые судом решения. «Это не только право МОК, это обязанность МОК выражать обеспокоенность решением CAS, потому что мы не можем позволить себе ситуацию, когда CAS потеряет доверие со стороны спортсменов. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы доверие спортсменов было восстановлено. Атлеты спрашивали, что мы будем делать, чтобы такое не повторялось в будущем», – добавил Бах.

Президент МОК отметил, что предложил главе CAS подумать о внутренних реформах и тот ответил, что «обсудит его на уровне управляющей структуры CAS».

Ранее Томас Бах озвучил сроки решения вопроса по участию оправданных россиян в ОИ-2018.

CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, а 11 спортсменов заменил пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.