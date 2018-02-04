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Наука и образование

Молодому казанскому исследователю присуждена медаль РАН

4 февраля 2018, 19:31

Президиум академии отметил работу Алмаза Гайсина в области проблем машиностроения, механики и процессов управления.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Доцент КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева, кандидат технических наук Алмаз Гайсин удостоен по итогам конкурса 2017 года одной из медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых России в области проблем машиностроения, механики и процессов управления.

Соответствующее решение принял Президиум РАН, сообщает пресс-служба академии.

Исследователь отмечен за цикл работ о роли высокочастотного емкостного разряда и разряда постоянного тока с проточными жидкими электродами в процессах обработки изделий.

Алмаз Гайсин работает на кафедре технической физики физико-математического факультета КНИТУ. В 2017 году он стал одним из победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ». 


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