Молодому казанскому исследователю присуждена медаль РАН

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Доцент КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева, кандидат технических наук Алмаз Гайсин удостоен по итогам конкурса 2017 года одной из медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых России в области проблем машиностроения, механики и процессов управления.

Соответствующее решение принял Президиум РАН, сообщает пресс-служба академии.

Исследователь отмечен за цикл работ о роли высокочастотного емкостного разряда и разряда постоянного тока с проточными жидкими электродами в процессах обработки изделий.

Алмаз Гайсин работает на кафедре технической физики физико-математического факультета КНИТУ. В 2017 году он стал одним из победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ».