Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Режиссер Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров Америки за фильм «Форма воды», сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе. На победу также претендовали Мартин Макдонах за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Грета Гервиг с кинолентой «Леди Берд», Джордан Пил («Прочь») и Кристофер Нолан, снявший военную драму «Дюнкерк».

В киноленте рассказывается о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии.

Ранее фильм «Форма воды» был удостоен премии Critics' Choice («Выбор критиков») в категории «Лучший фильм». Он стал лидером по числу номинаций на эту премию и в итоге завоевал четыре статуэтки, включая награду за лучшую режиссуру.

Также кинолента номинирована на «Оскар» в 13 категориях.