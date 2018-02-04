В Челнах появились посвященные стерилизации бездомных собак и кошек баннеры

(Набережные Челныв, 4 февраля, «Татар-иноформ», Эльвира Мухметдинова). В Челнах появились баннеры, посвященные стерилизации бездомных собак и кошек. Акция проводится в рамках освоения президентского гранта в 800 тыс. рублей, выданного благотворительному фонду помощи бездомных животных «Азира».

На эти средства, в январе текущего года был выпущен первый номер журнала «Лучшая жизнь», посвященный взаимоотношениям людей и животных. Планируется, что в течение года издание будет выпускаться ежемесячно тиражом в 500 экземпляров и распространяться бесплатно.

Акция по проведению бесплатной стерилизации собак и кошек станет следующим этапом реализации президентского гранта.

«Баннеры появились на четырех основных проспектах Челнов. Они оповещают о предстоящих бесплатных стерилизации и чипировании животных. Акция пройдет в два этапа, которые приурочены к Всемирному дню кошек и Международному дню стерилизации животных. В честь красных дней календаря зоозащитников ветеринары бесплатно стерилизуют и чипируют по 30 кошек», – сообщил один из руководителей фонда Илхам Шакиров.

Акции будут проводиться в течение года еще несколько раз. Всего на деньги гранта будут стерилизованы, чипированы и вакцинированы 120 животных.

Записаться на получение бесплатных услуг могут не только волонтеры с бездомными животными, но и малоимущие граждане, пенсионеры, которые имеют домашних питомцев.

Также на полученные средства БФ «Азира» организует у себя в приюте День открытых дверей, уроки добра в школах города и выставку бездомных животных «Пес Барбос».

Стоит отметить, что это не первое появление социальной рекламы, посвщенной бездомным животным в Челнах. Чуть раньше на проспектах города появились баннеры с призывом покормить замерзающих на улицах города животных. Правда, выяснить, кто разместил эти баннеры, так и не удалось – их автор предпочел остаться неизвестным.