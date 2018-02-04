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Политика

Посол Украины в ФРГ пригрозил приехавшим в Крым немецким депутатам

4 февраля 2018, 15:58

Дипломат охарактеризовал поездку политиков как «безответственный вояж».
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Приехавшим в Крым девятерым депутатам немецких региональных парламентов грозят «очень и очень плачевные правовые последствия». Об этом заявил в своем Twitter’е посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат охарактеризовал поездку немецких политиков как «безответственный вояж». И добавил: «Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно».

В состав прибывшей на Крымский полуостров делегации вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) из парламентов трех федеральных земель: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии. Они неодобрительно отозвались о санкциях, введенных против РФ. 


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