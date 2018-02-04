Посол Украины в ФРГ пригрозил приехавшим в Крым немецким депутатам

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Приехавшим в Крым девятерым депутатам немецких региональных парламентов грозят «очень и очень плачевные правовые последствия». Об этом заявил в своем Twitter’е посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат охарактеризовал поездку немецких политиков как «безответственный вояж». И добавил: «Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно».

Безвідповідальний вояж кількох 🇩🇪політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 февраля 2018 г.

В состав прибывшей на Крымский полуостров делегации вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) из парламентов трех федеральных земель: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии. Они неодобрительно отозвались о санкциях, введенных против РФ.