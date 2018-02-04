В Киеве начался «Марш за будущее» сторонников Саакашвили

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В центре Киева проходит акция «Марш за будущее», направленная против Президента Украины Петра Порошенко. Она организована движением «Рух новых сил» бывшего губернатора Одесской области и экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, передает «Интерфакс-Украина».

Марш начался с небольшого митинга в парке имени Шевченко. Один из лидеров «Руха новых сил», бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что «пришло время мирно наступать на власть, которая не хочет прислушиваться к требованиям украинского общества».

Мероприятие собрало около 6 – 7 тыс. участников. Они прошли по улицам Владимирская, Михайловская и Крещатик к Европейской площади, держа государственные флаги Украины, красно-черные знамена и транспаранты с критикой властей.

Во время шествия протестующие скандировали требования отставки Порошенко и критиковали действия властей страны в целом. Впереди шел сам Саакашвили, отмечает «Украинская правда».

Колонну сопровождали полицейские и сотрудники Национальной гвардии, которые также перекрывали смежные улицы.

После завершения марша на Европейской площади прозвучал национальный гимн. Затем начался новый митинг.