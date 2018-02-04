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Политика, Здоровье и среда

Западные эксперты заявили о неготовности здравоохранения России к «большой войне»

4 февраля 2018, 15:09

Проблемы связаны как с числом медучреждений, так и с качеством оказываемой помощи.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Система здравоохранения России не готова к работе во время «большой войны», и масштабный конфликт станет для нее «потрясением». Об этом пишет американский интернет-портал War is Boring, передает RT.

В то время как Вооруженные силы РФ активно возрождаются, подготовка медицинского обеспечения войск не ведется в должном объеме, замечает автор статьи Роберт Бекхузен.

По словам эксперта, крупнейший госпиталь на западе страны расположен в подмосковном Подольске и располагает лишь 2 тыс. коек. А в крупном конфликте Россия «может быстро потерять около 100 тыс. солдат убитыми и ранеными», уверен он.

Но дело не только в числе медицинских учреждений, но и в качестве оказываемой в них помощи. В больницах не хватает как специалистов, так и оборудования, убежден Бекхузен. 


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