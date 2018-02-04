Западные эксперты заявили о неготовности здравоохранения России к «большой войне»

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Система здравоохранения России не готова к работе во время «большой войны», и масштабный конфликт станет для нее «потрясением». Об этом пишет американский интернет-портал War is Boring, передает RT.

В то время как Вооруженные силы РФ активно возрождаются, подготовка медицинского обеспечения войск не ведется в должном объеме, замечает автор статьи Роберт Бекхузен.

По словам эксперта, крупнейший госпиталь на западе страны расположен в подмосковном Подольске и располагает лишь 2 тыс. коек. А в крупном конфликте Россия «может быстро потерять около 100 тыс. солдат убитыми и ранеными», уверен он.

Но дело не только в числе медицинских учреждений, но и в качестве оказываемой в них помощи. В больницах не хватает как специалистов, так и оборудования, убежден Бекхузен.