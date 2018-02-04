Дежурная часть ГИБДД Нижнекамска поменяла телефоны

(Набережные Челны, 4 февраля, «Татар-информ»). Дежурная часть ГИБДД Нижнекамска изменила место дислокации и телефоны. Об этом сообщает пресс-служба местной автоинспекции.

С 5 февраля меняется номер телефона дежурной части отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району. Сообщить о ДТП или получить необходимую информацию можно будет по телефону: 8(8555) 49-24-90.

Расположена же дежурная часть теперь будет в здании Управления МВД России по Нижнекамскому району (Нижнекамск, ул. Юности, д. 27).