В Госдуме заявили о работе сирийского спецназа в районе гибели Су-25

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Сирийский спецназ работает в местности, где боевики сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25.

Об этом рассказал сославшийся на собственные источники депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Водолацкий, передает РИА «Новости».

Целью операции является поиск элементов ПЗРК, из которого был сбит российский самолет. Прикрытие с воздуха осуществляет ВКС РФ.

«<...> по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен», – подчеркнул парламентарий.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Катапультировавшийся пилот погиб в бою.