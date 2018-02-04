В Челнах юные мусульманки продемонстрировали мастерство ношения хиджаба

(Набережные Челны, 4 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах юные мусульманки продемонстрировали мастерство ношения хиджаба. Об этом сообщает пресс-служба местного мухтасибата.

Дефиле юных моделей, облаченных в хиджабы, было приурочено ко Всемирному дню хиджаба. В этот день мусульманки всего мира проводят акции и флешмобы, посвященные этой важной детали их гардероба.

В Автограде по этому поводу мухтасибат устроил акцию «Примерь на себя хиджаб». Школьницам рассказали, как сочетать цвета, выбрать подходящую расцветку и подобрать правильную шапочку под платок. Затем их пригласили на красную дорожку для дефиле.