Все новости Татарстан Россия

Общество, Духовная жизнь

В Челнах юные мусульманки продемонстрировали мастерство ношения хиджаба

4 февраля 2018, 17:02 , Фото: Набережночелнинский мухтасибат

В Челнах юные мусульманки продемонстрировали мастерство ношения хиджаба Школьницам рассказали, как сочетать цвета, выбрать подходящую расцветку и подобрать правильную шапочку под платок.
Студентки Казани провели акцию «Мы любим хиджаб»
Рамзан Кадыров ответил министру образования на призыв о запрете хиджабов в школах
Сотрудницу казанского автосалона уволили из-за ношения хиджаба
Парламенту Франции представлен закон о запрете паранджи
Минобрнауки отреагировало на сообщение на Жалуйтесь.ru о дискриминации мусульманок

(Набережные Челны, 4 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах юные мусульманки продемонстрировали мастерство ношения хиджаба. Об этом сообщает пресс-служба местного мухтасибата.

Дефиле юных моделей, облаченных в хиджабы, было приурочено ко Всемирному дню хиджаба. В этот день мусульманки всего мира проводят акции и флешмобы, посвященные этой важной детали их гардероба.

В Автограде по этому поводу мухтасибат устроил акцию «Примерь на себя хиджаб». Школьницам рассказали, как сочетать цвета, выбрать подходящую расцветку и подобрать правильную шапочку под платок. Затем их пригласили на красную дорожку для дефиле.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter