В Казахстане юноша притворился девушкой и дошел до финала конкурса красоты

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Работающий моделью 22-летний Илай Дягилев из Алматы притворился девушкой из Шымкента Ариной Алиевой и дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, передает «Sputnik Казахстан».

Юноша рассказал, что отправил свои фото в женском образе на конкурс после того, как поспорил с друзьями о природе красоты. И добавил, что не считает тех современных девушек, которые однотипно красятся и одеваются, красивыми.

«<...> я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека», – пояснил свою позицию Дягилев.

На конкурс поступило около 4 тыс. заявок, но, несмотря на такую большую конкуренцию, молодой человек в образе девушки добрался до финала. Поняв, что дело зашло слишком далеко, он заявил о розыгрыше. «Арина Алиева» была дисквалифицирована и заменена на другую участницу.