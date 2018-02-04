Ким Чен Ын с супругой прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу прокатились на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну. Северокорейского лидера также сопровождали два представителя руководства Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил комфортность транспортного средства, произведенного на Пхеньянском троллейбусном заводе. Ранее он посетил это предприятие.

Ким Чен Ын подчеркнул также, что именно троллейбусы, которые на загрязняют окружающую среду, должны стать визитной карточкой столицы КНДР.