Ефим Майзель: Бог наказал меня, сделав оперным режиссером

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Автор новой постановки оперы «Набукко», открывшей XXXVI Шаляпинский фестиваль, Ефим Майзель встретился с казанскими почитателями оперного искусства. На вечере «Маска и душа» в Доме актера имени М. Салимжанова он рассказал, что музыкантом стал по воле бабушки, а режиссером – в наказание Божье.

Режиссер-постановщик Ефим Майзель работает в США с 1989 года. 18 сезонов он был приглашенным режиссером в «Метрополитен-Опера», еще восемь – в опере Лос-Анджелеса. Позже стал основателем и руководителем Оперной академии в Калифорнии.

«В пять лет бабушка застукала меня слушающим "Князя Игоря" на патефоне. Она тут же решила, что я буду музыкантом, и отдала учится на скрипке. Мы, инструменталисты, всегда с превосходством относились к студентам-вокалистам. Дело в том, что всю музыкальную грамоту мы постигали с малого возраста, они же определялись с карьерой годам к 18. За это Бог меня и наказал. Теперь я всю жизнь работаю с певцами», – пошутил Майзель.

Начинал Майзель свою карьеру в России, причем сразу успешно. В качестве дипломной работы известный музыкальный режиссер Борис Покровский доверил ему поставить несколько картин в опере Модеста Мусоргского «Хованщина».

С Татарским театром оперы и балета имени М. Джалиля Майзель уже работал в 2015 году. Тогда он ставил еще одну оперу Верди, «Трубадур». Режиссер не без самоиронии заметил, что «в Казани неожиданно для себя стал специалистом по этому итальянскому композитору». Примечательно, что обе постановки поставлены в классическом академическом стиле (обе работы выполнены по заказу театра). «Я приезжаю сюда не для того, чтобы что-то доказывать. Все, что нужно, я давно себе доказал. И мне не нужно привлекать внимание тем, что кто-то на сцене принимает душ или раздевается, как это сейчас модно в, с позволения сказать, "искусстве". Сначала курили, теперь обнажаются, что будет потом?» – задал риторический вопрос режиссер.

По мнению Майзеля, с помощью искусства следует передавать эмоции. «Если человек пришел в оперу и ничего не чувствует во время спектакля, значит, работа режиссером не выполнена», – уверен он. Об успешности его постановки «Набукко» свидетельствовали прозвучавшие на встрече многочисленные отзывы меломанов. В Дом актера пришли, правда, преимущественно дамы элегантного возраста, члены Казанского клуба любителей оперы. «Генеральный прогон оперы прошел накануне Дня памяти жертв Холокоста. И, слушая знаменитый "Хор рабов", в тот момент, когда пленные иудеи поднимаются с колен, я сама захотела расправить плечи», – поделилась впечатлениями руководитель клуба Ольга Иглина. «И без того высокий рейтинг нашего оперного театра после "Набукко" станет еще выше!» – добавила ее коллега.

Безусловно, всех гостей встречи интересовало, что и когда еще поставит прославленный режиссер в Казани. «Если меня будут каждый раз хвалить так, как сегодня, я вообще не уеду», – отшутился сначала Ефим Майзель, но все же поделился планами. Сейчас идут переговоры о новой постановке, которая будет возможна через два-три года.

Своей самой любимой оперой гость столицы Татарстана назвал «Бориса Годунова», которого ему пока не довелось воплотить на сцене. Кроме того, режиссер очень любит французскую лирическую оперу, например, «Фауст» или «Манон». С удовольствием поработает над опереттой: в Америке он ставил «Летучую мышь» и «Веселую вдову», они бы прекрасно смотрелись на казанской сцене. Кроме того, было бы замечательно поставить оперетты Кальмана, которого практически не знают за океаном, или барочные оперы Франческо Кавалли, который, напротив, набирает популярность.

«Я живу пропагандой оперы. Это необходимая часть нашего духовного состояния», – заключил Ефим Майзель.