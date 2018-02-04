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Спорт

МОК удивлен и разочарован решением CAS по россиянам

4 февраля 2018, 12:43

Президент МОК Томас Бах увидел в вердикте суда подтверждение необходимости реформировать его.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) удивлен и разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить к Олимпийским играм 28 российских спортсменов. Об этом заявил президент организации Томас Бах на проходящем в Лозанне заседании ее исполкома, передает «Газета.Ru».

«МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности, в системе управления», – подчеркнул Бах.

Президент МОК заметил также, что перераспределение медалей Олимпиады в Сочи, в том числе и их возвращение россиянам, не может произойти в Пхенчхане. Дело в том, что мотивировочная часть решения CAS пока отсутствует, она будет получена только в конце февраля, пояснил функционер. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.


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