Китай выступил с критикой новой ядерной доктрины США

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Министерство обороны КНР заявило о раздувании Соединенными Штатами в новой ядерной доктрине угрозы ядерного потенциала Китая. Сообщение опубликовал официальный аккаунт ведомства в мессенджере WeChat, передает РИА «Новости».

Предположения о китайских планах развития, содержащиеся в американском документе, военное ведомство КНР назвало «абсурдными».

Китай «строго соблюдает свои обязательства» никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым. Не собирается он и использовать ядерное оружие или угрожать его применением против государств, которые сами им не обладают, подчеркнули авторы заявления.

В новой ядерной доктрине США основной угрозой признана Россия, но среди источников потенциальных рисков назван и Китай. Российская сторона раскритиковала документ.