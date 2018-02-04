Путин получил список бизнесменов, желающих вернуться в РФ из Лондона

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Президенту РФ Владимиру Путину передан список бизнесменов, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия, но желающих вернуться в родную страну. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ не стал уточнять, кто именно фигурирует в перечне, но пояснил, что список включает более десяти фамилий, причем обращения продолжают поступать.

По словам Титова, все эти предприниматели успели уехать из России до того, как против них были возбуждены уголовные дела и суд избрал им меру пресечения. Затем они были объявлены в розыск.

«К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов отметил также, что в шести зарубежных странах, включая Соединенное Королевство, появились пункты по приему обращений желающих вернуться в РФ предпринимателей. Как правило, это не офисы, а работающие на общественных началах люди, добавил он.