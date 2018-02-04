Непогода привела к задержке рейсов в аэропорту Казани

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Непогода привела к задержке более десяти рейсов, которые должны были вылететь из Международного аэропорта «Казань». Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В том числе самолет авиакомпании Utair должен был вылететь во «Внуково» еще вчера, 3 февраля, в 21.30, но смог сделать это только сегодня ночью в 1.42.

Еще сильнее задержался борт компании «ЮВТ Аэро», вылетевший в Сургут вместо 21.30 3-го числа 5.19 4-го.

Всего с вылетом задержались, иногда незначительно, 13 рейсов. Сейчас все они уже вылетели в пункты назначения.

Ранее татарстанские синоптики предупреждали о значительном ухудшении погодных условий на территории республики из-за активного циклона.