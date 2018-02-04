(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало панорамное видео поверхности Марса, составленное из снимков, сделанных марсоходом Curiosity.

Фотографии были сделаны с хребта Веры Рубин в кратере Гейла.

Снимки получились достаточно детальными, так как съемка производилась перед зимним солнцестоянием, когда небо на Марсе было ясным, отмечает РИА «Новости».

Curiosity был доставлен на Марс в рамках миссии NASA «Марсианская научная лаборатория» 6 августа 2012 года. К началу 2018 года ровер прошел по планете 18 км.