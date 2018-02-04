«Рубин» не договорился с Сонгом

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Камерунский полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с «Рубином». Казанский клуб счел действия игрока незаконными, в связи с чем намерен обратиться в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (FIFA), передает «СЭ».

«Рубин» хочет взыскать с Сонга компенсацию за разрыв соглашения. Футболисту грозит дисквалификация. Определенные санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру. Сейчас камерунец тренируется на базе лондонского «Арсенала», где ранее провел несколько сезонов.

По данным издания, 30-летний Сонг покинул клуб 31 января – в последний день трансферного окна в Европе.

В начале года главный тренер казанцев Курбан Бердыев предложил своим легионерам искать новые команды, оставив в «Рубине» только четверых иностранцев: иранцев Сердара Азмуна и Реза Шекари, испанца Сесара Наваса и турка Гекдениза Карадениза.

Новые команды уже нашли хорват Мийо Цакташ (вернулся в родной сплитский «Хайдук»), бельгиец Максим Лестьенн («Малага», Испания), француз Янн М'Вила («Сент-Этьен», Франция), испанец Рубен Рочина («Леванте», Испания), перуанец Карлос Самбрано (киевское «Динамо», Украина), швейцарец Мориц Бауэр («Сток Сити», Англия), исландец Рагнар Сигурдссон («Ростов»). Единственным, с кем не удалось найти компромиссные условия расторжения контракта, оказался Сонг.

Алекс Сонг перешел в «Рубин» в августе 2016 года. В сезоне-2017/18 он провел за казанскую команду шесть матчей и забил один гол.