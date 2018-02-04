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Церемония награждения молодежной премии «Сэмрух-2017» пройдет в Татарской филармонии

4 февраля 2018, 19:54

Комиссия жюри выберет восемь самых талантливых и одаренных представителей творческой молодежи по версии движения «Сэлеэт».
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая 8 февраля пройдет церемония награждения Республиканской премии в области поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Сэмрух-2017». Комиссия жюри выберет восемь самых талантливых и одаренных активистов по версии движения «Сэлэт». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ребятам предстояло сформировать портфолио индивидуальных и командных достижений, пройти собеседования с членами экспертного совета и интеллектуальную викторину. В этом году за главные награды боролись 73 конкурсанта.

Членами экспертного совета стали делегаты от министерств и ведомств РТ, ученые и деятели культуры, а также известные общественные деятели и руководители молодежных организаций РТ.


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