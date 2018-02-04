В Казани сыграют в межконфессиональный волейбол

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Дружеский межконфессиональный матч по волейболу состоится в Казани. Он пройдет в рамках Недели гармоничных межконфессиональных отношений, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
В понедельник, 5 февраля, в Казани сойдутся в поединке мусульманская и православная сборные.
Соревнования в подобном формате стали традицией для Татарстана. Они организуются ДУМ РТ и Татарстанской митрополией для сохранения и развития дружественных взаимоотношений между представителями разных религий.