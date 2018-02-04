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Наука и образование

Иммунитет мышей научили быстро уничтожать раковые опухоли

4 февраля 2018, 20:36

Ученые в своих экспериментах использовали две молекулы – антитело и короткую цепочку ДНК.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Ученые из Стэнфордского университета США разработали новый тип иммуннотерапии, который позволяет направлять иммунные клетки на раковые опухоли и быстро уничтожать их, сообщает РИА Новости.

Ученые в своих экспериментах использовали две молекулы – антитело, которое подавляет работу сигнального белка OX40 и заставляет Т-клетки отступить, и короткую цепочку ДНК, стимулирующую работу гена TLR9.

Работу этой комбинации препаратов биологи проверили на грызунах, предрасположенных к развитию рака груди. Ввод этой смеси в уже сформировавшуюся опухоль привел к ее полному уничтожению уже через десять дней.

Подобная «вакцина» также защитила мышей от повторного появления новых очагов рака груди, а также уничтожила опухоли других видов рака, имплантированных в их тело хирургическим путем.

Ученые считают, что подобная иммуннотерапия имеет большие клинические перспективы.


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