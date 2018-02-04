Татарстанцев приглашают поучаствовать в бесплатном бизнес-курсе «Старт-Фабрика X»

(Набережные Челны, 4 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Татарстанцев приглашают принять участие в старте бесплатного курса «Старт-Фабрика X». Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», курс стартует в начале марта.

«Старт-Фабрика X» – это интенсив, который включает в себя образовательный и практический курс по развитию бизнеса. Помогать участникам будут наставники – лучшие предприниматели республики с ежемесячной прибылью не менее 1 млн рублей.

«Старт-Фабрика» – это бесплатная образовательная программа для начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля. Занятия будут проходить по субботам с 10.00 до 17.00. Помимо основного блока на курсе будут проходить дополнительные встречи и HARD-задания по 2-3 часа, что позволит участникам еще больше погрузиться в бизнес-сообщество и получить больше полезных навыков и знаний в сфере бизнеса.

Заявки на участие принимаются до 25 февраля от жителей Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска и Менделеевска на почту: bizfabrikaNch@mail.ru. В письме необходимо указать ФИО, номер телефона и дату рождения.

