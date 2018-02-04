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Замруководителя Роспотребнадзора по РТ проведет личный прием граждан в Челнах

4 февраля 2018, 20:57

Задать свои вопросы смогут жители Набережных Челнов, Тукаевского, Муслюмовского, Мензелинского и Актанышского районов РТ.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). 13 февраля заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина проведет личный прием граждан в режиме видеосвязи. С 14 до 16 часов специалист примет всех желающих по адресу: Набережные Челны, поселок ЗЯБ, ул. Низаметдинова, дом 14.

Задать свои вопросы смогут жители Набережных Челнов, Тукаевского, Муслюмовского, Мензелинского и Актанышского районов РТ. Записаться на прием можно до 12 февраля по телефонам: (8552) 32-06-07 и (843) 238-18-32.


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