Замруководителя Роспотребнадзора по РТ проведет личный прием граждан в Челнах

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). 13 февраля заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина проведет личный прием граждан в режиме видеосвязи. С 14 до 16 часов специалист примет всех желающих по адресу: Набережные Челны, поселок ЗЯБ, ул. Низаметдинова, дом 14.

Задать свои вопросы смогут жители Набережных Челнов, Тукаевского, Муслюмовского, Мензелинского и Актанышского районов РТ. Записаться на прием можно до 12 февраля по телефонам: (8552) 32-06-07 и (843) 238-18-32.