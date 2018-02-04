(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Год волонтера Татарстан присоединится ко Всероссийскому экомарафону «Переработка». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сдай макулатуру – спаси дерево! — под таким девизом к всероссийской акции по сбору бумажных отходов присоединится и Татарстан в рамках эковесны-2018, которая стартует 1 апреля. Принять участие в экологическом марафоне смогут все жители республики, сотрудники предприятий, компаний, представители учебных заведений и общественных организаций, собравшие более 300 кг макулатуры», — сказано в сообщении ведомства.

Всероссийский экомарафон «Переработка» возрождает традиционный сбор макулатуры у населения, что дает возможность жителям планеты экономить ее ресурсы. Основная задача проекта заключается в экологическом просвещении, воспитании ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для последующих поколений.

Акция проходит в 11 субъектах страны. Победители и активные участники будут награждены денежными премиями, ценными призами и грамотами.

