Пользователи Рунета определили лучшие гаджеты 2017 года

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Портал Hi-tech Mail.ru подвел итоги голосования «Лучший гаджет-2017», пишет «Российская газета».

Galaxy S8+ стал лидером в номинациях «Флагман года» и «Лучший дизайн». Он обогнал Apple iPhone X, который в обеих категориях занял второе место.

Китайский смартфон Huawei Honor 9 на первом месте в категории «Оптимальный баланс». Другой «китаец» Xiaomi Redmi 4X стал лидером в номинации «Лучший доступный смартфон». Также смартфон Xiaomi Mi Max 2 признан лучшим долгоработающим смартфоном.

Идеальным гаджетом для селфи стал Huawei Nova 2i. Лидер среди музыкальных смартфонов — Meizu Pro 7 Plus.

Лучший люксовый смартфон — Caviar iPhone X Russia Императорская Корона. Кастомизированный iPhone X с 344 бриллиантами стоит около 2,4 миллиона рублей.