Звезда шоу «Точь-в-точь» Евгений Дятлов посетит Челны

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Участник музыкальных телепроектов «Две звезды» и «Точь-в-точь» Евгений Дятлов 11 февраля посетит Набережные Челны, пишут «Челнинские известия».

Артист является обладателем уникального голоса в четыре октавы. Каждую композицию артист «проживает», максимально воплощаясь в образ и аккомпанируя себе на гитаре.

Рассказывая о проекте «Точь-в-точь», Дятлов признался, что это было довольно жестко – из-за нехватки времени не было возможности обсудить номера, порепетировать с хореографом. Одним из самых сложных персонажей для воплощения на сцене для артиста стал Владимир Высоцкий. По словам Дятлова, Высоцкий обладает отличной от всех певцов организацией голоса, иной техникой.

В детстве будущего артиста спрашивали, кем же он хочет стать, и тот отвечал: «Хочу стоять на сцене, бренчать на гитаре и петь».

Евгений Дятлов уверен, что петь нужно не потому, что так сказали родители, которые хотят видеть тебя звездой, а потому, что не петь ты не можешь.