В этом году в армию из Елабуги будут отправлены 130 человек

(Елабуга, 4 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в ходе весеннего и осеннего призывов ряды Вооруженных сил России пополнят 130 жителей Елабуги. Об этом сообщил военный комиссар Елабуги Николай Битюков.

По его словам, весной в армию будут отправлены 40 человек, а осенью – 90.

Осенний призыв традиционно будет проходить с 1 октября по 31 декабря, а вот весенняя призывная кампания, возможно, пройдет в сжатые сроки. По словам Николая Битюкова, это связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Что касается предпочтений призывников, то в основном елабужские парни мечтают служить в Воздушно-десантных войсках и в Военно-морском флоте.