В Казани пройдет вечер памяти Аяза Гилязова

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). 12 февраля в театре им. Г. Камала пройдет вечер памяти народного писателя РТ Аяза Гилязова. Вспомнить о знаменитом литераторе в день его 90-летия соберутся родные и друзья, коллеги и поклонники творчества.

Литературно-музыкальный вечер откроют камаловцы. Артисты своей хореографической миниатюрой зададут настроение всей встречи. Добрые слова о творческом и жизненном пути скажут писатели, лично знавшие Аяза Гилязова: Рабит Батулла, Ркаил Зайдулла и Милеуша Хабетдинова. Творческие номера представят коллективы театров из Казани и Атни, будут показаны отрывки из спектаклей «Потерянный день» и «Взлетел петух на плетень», которые созданы по произведениям Гилязова.

Завершит концертную программу выступление оркестра театра им. Г. Камала под руководством Фуата Абубакирова.

Видный татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов ушел из жизни в 2002 году. Он оставил богатое литературное наследие: пять романов, около 20 повестей, за две из которым ему присвоены Государственные премии ТАССР им. Г. Тукая. Более 40 пьес писателя и сегодня входят в репертуар театров республики, страны, а также трупп за рубежом.