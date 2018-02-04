2017 год запомнился россиянам войной в Сирии и недопуском к Олимпиаде

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). По результатам соцопроса «Левада-центра», в котором приняли участие 1600 жителей городов и сел из 48 регионов страны, 2017 год запомнился россиянам военными событиями в Сирии и допинговым скандалом с последующим недопуском спортсменов РФ к Олимпиаде в Пхенчхане.

Специалисты аналитического центра опросили жителей 137 населенных пунктов на дому. В декабре 2017 года респондентам предлагалось самим перечислить важнейшие события уходящего года, в январе 2018 года – выбрать из уже сформированного перечня.

Происходящее в Сирии и допинговый скандал с дисквалификацией российских спортсменов от Олимпийских игр в Пхенчхане в обоих случаях назывались важнейшими событиями. Самостоятельно респонденты далее указывали как важнейшие «выдвижение Владимира Путина в Президенты», «экономический кризис» и «строительство Крымского моста». При выборе из предложенных вариантов третье место заняли теракты в Санкт-Петербурге, конфликт Кореи с США и военные действия на Донбассе.

Аналитики, однако, подчеркивают, что значительная часть событий в обеих формах опроса совпала, и отличия заключаются только в их позиции рейтинга и частоте упоминания.

Так, важными событиями были названы в обоих случаях коррупция, аресты и отставки чиновников, теракты в России и в мире, подготовка к президентским выборам, санкции против России, стихийные бедствия, события на востоке Украины, митинги и протесты.

Наиболее активными и осведомленными участниками опроса оказались более образованные и обеспеченные респонденты, а также люди 25 – 40 лет, жители столиц или мегаполисов.