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Компанию из Набережных Челнов оштрафуют за «свекольную» свалку

4 февраля 2018, 21:50

В Татарстане обнаружено 40 тыс. квадратных метров загрязненных отходами земель.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Компанию Набережных Челнов оштрафуют за выброс отходов свеклосахарной промышленности на земле площадью 40 тыс. квадратных метров. Громадную свалку отходов экологи обнаружили в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Безопасные на вид отходы свеклосахарной промышленности по факту оказались не столь безобидными. Экологи провели анализ проб и определили четвертый класс опасности отходов. В ходе проверки транспортной компании обнаружилось отсутствие разрешительных документов на сброс и транспортировку отходов», – сказано в сообщении ведомства.

В отношении виновных составлен протокол о совершении административного нарушения по ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами»). Вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
 


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