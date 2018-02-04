В Альметьевске пройдет отборочный тур «Созвездия-Йолдызлык»

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске 8 февраля пройдет отборочный тур открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
Участники будут соревноваться в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Лучшая музыка к песне» и «Лучший текст песни». 9 февраля пройдет следующий тур в номинациях «Хореография», «Конферанс», «Видеоклип».
Заявки необходимо направить до 2 февраля. Победители категорий пройдут в зональный этап, который состоится 26 – 28 февраля в городе Азнакаево.