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Культура

В Альметьевске пройдет отборочный тур «Созвездия-Йолдызлык»

4 февраля 2018, 01:47

Победители категорий пройдут в зональный этап, который состоится 26 – 28 февраля в городе Азнакаево.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске 8 февраля пройдет отборочный тур открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Участники будут соревноваться в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Лучшая музыка к песне» и «Лучший текст песни». 9 февраля пройдет следующий тур в номинациях «Хореография», «Конферанс», «Видеоклип».

Заявки необходимо направить до 2 февраля. Победители категорий пройдут в зональный этап, который состоится 26 – 28 февраля в городе Азнакаево.


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