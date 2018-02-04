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Наука и образование

Ученые выяснили, что женщины чаще мужчин выигрывают в шахматы

4 февраля 2018, 21:15

Британский психолог проанализировал более пяти миллионов шахматных партий, сыгранных профессиональными игроками за семь лет.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Ученые из Великобритании выяснили, что женщины намного успешнее мужчин при игре в шахматы и чаще выигрывают у них партии, сообщает N+1.

Британский психолог проанализировал более пяти миллионов шахматных партий, сыгранных профессиональными игроками за семь лет.

Эффект угрозы подтверждения стереотипа заключается в том, что люди из-за стереотипного мышления склонны подвергаться его негативному влиянию. Из-за этого шахматистки играют хуже, так как считается, что обычно данное соревнование обычно выигрывают представители сильного пола.

Ученые университета Шеффилда изучили данные рейтинга ФИДЕ с 2008-го по 2015 год и пришли к выводу, что женщины выигрывали у мужчин чаще, чем можно было ожидать. На игру женщин не влияло то, играют они черными или белыми фигурами, а также их возраст и национальность. Ученые надеются, что это исследование поможет преодолеть половую дискриминацию.


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