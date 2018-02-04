Антибиотик старого поколения адаптируют для борьбы с современными бактериями

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Австралийские биологи в поисках эффективного средства против бактерий вновь открыли свойства октапептина — антибиотика, полученного в конце 1970-х и забытого на 40 лет, сообщает Naked Science.

Исследование препарата проводилось с помощью новейших методов. В итоге ученые пришли к выводу, что октапептин может заменить антибиотики нового поколения, к которым современные бактерии выработали устойчивость.

Исследования также показали, что октапептин эффективнее борется с грамотрицательными бактериями — к этому типу относятся возбудители пневмонии и сальмонеллеза.

Октапептин был забыт из-за обилия антибиотиков в 1970-х. Однако с течением времени антибиотиков на рынке становится все меньше, так как их разработка требует больших ресурсов, а устойчивость бактерий к ним становится все выше.