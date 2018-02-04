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Культура

Три короткометражки Чарли Чаплина представят в Татгосфилармонии под живую музыку

4 февраля 2018, 13:55

Три короткометражки Чарли Чаплина представят в Татгосфилармонии под живую музыку Показ немых короткометражек состоится под музыкальное сопровождение московской группы «Артнови».
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Три короткометражных фильма Чарли Чаплина — «Чемпион», «Бродяга» и «Его доисторическое прошлое» – представят на сцене Татгосфилармонии в музыкальном сопровождении московской группы «Артнови», сообщает пресс-служба филармонии.

Мероприятие состоится 13 февраля.

Комедия «Чемпион» (33 минуты) близко пересекается с драмой. В поисках средств для существования герой Чаплина отправляется в боксерский клуб, чтобы побеждать.

«Бродяга» (32 минуты) — короткометражный немой фильм 1915 года. Маленький бродяга нанимается в работники к фермеру и влюбляется в его прекрасную дочь.

«Его доисторическое прошлое» (10 минут) — короткометражный фильм 1914 года. Герой влюбляется в любимую жену вождя Соломона и флиртует с нею. Незаметно аппетит доисторического бродяги вырастает до того, чтобы и самому стать вождем племени.

Коллектив «Артнови» создал ряд крупных культурных проектов, среди которых фестиваль саундтреков «Кинозвук», проект «Чарли Чаплин. Живой звук» и другие.


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