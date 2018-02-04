В четырех селах Елабужского района гаражи для пожарной техники нуждаются в утеплении

(Елабуга, 4 февраля «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня все села Елабужского района «прикрыты» на случай пожара. Это стало возможным благодаря строительству пожарного депо на два выезда в селе Костенеево. Об этом заявил начальник ПЧ № 75 Евгений Шумилов.

Сегодня личный состав подразделения в Костенееве набран, проходит индивидуальное обучение и стажировку, также определен район выезда отдельного поста.

В этом году обученные помощники пожарных появились и в Тарловке. Есть и гараж, и пожарная машина, но помещение нуждается в капитальном ремонте.

«Требуется передать здание на баланс исполнительного комитета города, провести его капитальный ремонт, в том числе и монтаж системы отопления. Функционирование добровольной пожарной команды в данном населенном пункте крайне необходимо ввиду его удаленности от подразделений пожарной охраны Елабуги и расположения в лесном массиве, т. е. имеющейся угрозы лесных пожаров», – отметил Шумилов.

Теплые гаражи для пожарной техники нужны и в селах Яковлево, Поспелово, Малореченск. Иначе помощи от добровольных подразделений в зимнее время ждать придется долго.

Как отметила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, проблему можно будет решить за счет программы по самообложению, так как средств только местного бюджета для этих целей не хватит, тем более уже есть положительный опыт работы в селе Татарский Дюм-Дюм, где за счет программы построили гараж для пожарной техники, а в этом году планируют провести отопление.

Сегодня в районе создано 46 добровольных противопожарных формирований, на их вооружении 11 пожарных автоцистерн и 13 тракторов с прицепной емкостью и мотопомпой. Всего добровольные отряды за год выезжали на возгорания 14 раз.