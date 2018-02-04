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Наука и образование

Зарубежные ученые определили универсальный язык общения

4 февраля 2018, 02:16

В эксперименте приняли участие 750 людей из 60 стран.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Группа ученых из Гарвардского университета выяснила, что самым доступным для понимания разных людей языком является музыка, сообщает РИА «Новости».

В эксперименте приняли участие 750 людей из 60 стран. Слушателям нужно было определить колыбельную, песню о любви или музыку для «духовных ритуалов», танца или охоты.

В ходе эксперимента выяснилось, что все участники, независимо от расы, национальности и рода занятий, правильно определили функцию музыки. Они легко распознали колыбельные и танцевальные мелодии, сложности вызвала любовная музыка и композиции для ритуалов. Несмотря на это, результаты превзошли все ожидания ученых.


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