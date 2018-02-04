В Московской консерватории Симфонический оркестр Татарстана впервые исполнит «Реквием» Верди

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). На сцене Большого зала Московской консерватории 6 февраля впервые прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.
В концерте примут участие солисты с мировым именем: сопрано Вероника Джиоева, меццо-сопрано Екатерина Семенчук, тенор Ованес Айвазян и бас Дмитрий Ульянов.
Это третий концерт абонемента ГСО РТ в Большом зале Московской консерватории. Следующий концерт цикла, в котором будет исполнена симфония № 6 Малера, состоится 18 мая.