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В Московской консерватории Симфонический оркестр Татарстана впервые исполнит «Реквием» Верди

4 февраля 2018, 23:13

В исполнении примет участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича и ряд именитых солистов.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). На сцене Большого зала Московской консерватории 6 февраля впервые прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.

В концерте примут участие солисты с мировым именем: сопрано Вероника Джиоева, меццо-сопрано Екатерина Семенчук, тенор Ованес Айвазян и бас Дмитрий Ульянов.

Это третий концерт абонемента ГСО РТ в Большом зале Московской консерватории. Следующий концерт цикла, в котором будет исполнена симфония № 6 Малера, состоится 18 мая.


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