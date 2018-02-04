Индонезия выпустит собственную криптовалюту

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Банк Индонезии в этом году в тестовом режиме выпустит цифровую рупию с использованием системы блокчейн, которая станет аналогом криптовалюты, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post.

Используемые сейчас банкноты могут быть конвертированы в цифровые деньги. Ни одна из стран пока не сделала подобного, отметил советник исполнительного директора Банка Индонезии по платежным системам Сусиато Деви.

Криптовалюта Индонезии может быть использована как для расчетов внутри страны, так и для международных транзакций.

Стоимость цифровой рупии будет определяться на основе национального валютного курса и уровня инфляции.

Ранее Банк Индонезии запретил использование биткоина и других электронных валют для расчетов на территории страны.