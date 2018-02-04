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Экономика и финансы, Общество

В Татарстане в 2017 году приобрели три электромобиля

4 февраля 2018, 22:14

Объем рынка новых легковых электромобилей в России составил 95 единиц.
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(Нижний Новгород, 4 февраля, «Татар-информ», Константин Барановский). В 2017 году жители Татарстана приобрели три электромобиля. В целом же продажи новых электрокаров за прошедший год в России выросли на 28 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Самым популярным электрокаром в нашей стране является Tesla, на долю которого приходится 65 процентов от общего объема рынка.За прошлый год россияне приобрели 62 электрокара Tesla (рост по сравнению с 2016 годом составил 59 процента), в том числе 48 кроссоверов Model X и 14 седанов Model S.

Кроме того, в РФ было куплено 29 электрокаров Nissan Leaf, три Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.


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