Импорт техники в Россию вырос почти на 30 процентов

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Российские компании активнее закупают иностранную технику. В 2017 году импорт машиностроительной продукции увеличился на 29 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Самый быстрый рост показали суда, авиатехника и наземный транспорт.

Рост импорта наблюдается не во всех сегментах, а тенденция связана с «увеличением рынка в целом», укреплением рубля и восстановлением спроса, отметили в Министерстве промышленности и торговли России.

Рост импорта судов и плавсредств объясняется увеличением закупок катеров, яхт, а также в целом подержанной техники, отметили в Минпромторге.

Из авиатехники больше всего ввезено Boeing 737, Airbus 320/321, Boeing 777 и Airbus 330. Авиапарк пополнит возобновление авиасообщения с египетскими курортами, отметил источник газеты.

В автопроме на фоне общего снижения импорта (по данным Федеральной таможенной службы за январь — ноябрь, на три процента, до 236,8 тыс. машин) вырос ввоз грузовиков (на 15,4 процента, до 27,3 тыс. машин).