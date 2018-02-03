Александр Бутько: Во втором сете «Урал» сыграл уверенно и без ошибок

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Связующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александр Бутько после победы над «Уралом» отметил, что соперник провел одну партию уверенно и избежал ошибок.

На своей площадке казанские волейболисты одержали победу в четырех сетах. «Надо отдать должное Уфе, они хорошо сыграли второй сет, без ошибок. Потом у нас вышел основной состав, но результат был тот же – они выглядели очень уверенно. Я настраивался на этот матч, как всегда, да и ребята тоже. Игры, на которые соперник приезжает не основным составом, нуждаются в еще большем настрое. В проигрыше одной партии нет ничего страшного, потом мы собрались и выиграли две. У "Урала" мне понравилась игра Сани Абросимова – было видно, что он мотивирован играть против Казани. Знаю, что ему предлагали остаться в Уфе, но он сам вызвался поехать. Молодец, он сыграл здесь не один сезон, и тоже хочет доказать свою состоятельность. Это первое, что бросилось в глаза. В целом, все у "Урала" сыграли хорошо», – заявил Бутько.

Волейболист добавил, что в ближайшее время команда начнет подготовку к решающим матчам сезона. «Команда уже перестроилась после декабря, мы выдохнули. Сейчас мы находимся в такой фазе, когда нужно закладывать базу на плей-офф чемпионата России и решающие матчи Лиги чемпионов. Начиная с послезавтра, у нас щадящее расписание – одна игра в неделю. Поэтому у нас будет время потренироваться, начнется серьезная подготовка в тренажерном зале, да и тренировки с мячом будут интенсивнее», – отметил связующий.